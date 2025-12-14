شلباية: الأخضر طريق الأردن إلى النهائي

ولد فراس زياد يوسف شلباية، في 27 نوفمبر 1993، هو لاعب كرة قدم أردني يشغل مركز الظهير الأيمن أو الوسط الدفاعي.

يُعد أحد أبرز نجوم نادي الوحدات، وسبق له اللعب مع الجزيرة.

شارك مع المنتخب الأردني في فئاته المختلفة، ويشتهر بمساهماته الهجومية القوية على الرغم من مركزه الدفاعي، إضافة إلى صناعته للعديد من الأهداف.

أبعدته الإصابة أخيرًا عن الملاعب، ويمر حاليًا بفترة تأهيل قبل عودته إلى ناديه الوحدات.. شلباية تحدث لـ«الرياضية» في هذا الحوار عن مواجهة المنتخب الأردني الأول لكرة القدم والأخضر السعودي، الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب الجارية في قطر.

كيف ترى مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأردني في نصف كأس العرب، الإثنين، في قطر؟

بالتأكيد، بسبب قرب البلدين جغرافيًا، والتنافس الكبير بين اللاعبين والجماهير، ستكون مباراة كبيرة فنيًا وجماهيريًا.

هل ترى أن منتخب الأردن قادر على هزيمة الأخضر؟

نعم.. الأخضر طريق المنتخب الأردني إلى نهائي العرب.

ما تأثير إصابة يزن النعيمات على نتيجة المباراة؟

أثرت بشكل كبير في مباراة العراق، حيث أصبحت الناحية الهجومية للمنتخب أضعف في الشوط الثاني، كما تأثرت نفسية اللاعبين بالحزن عليه.

برأيك، ما العامل الأهم الذي سيمنح الأردن الأفضلية أمام السعودية؟

المنتخب السعودي كبير وتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، والأردن من أفضل المنتخبات في البطولة، لذا ستكون المباراة صعبة على الطرفين، لكن الأردن قادر على الوصول إلى النهائي مع كل الاحترام للأخضر.

ما الذي يميز المنتخب السعودي من وجهة نظرك كلاعب داخل الملعب؟

أبرز ما يميزه اللعب الجماعي، والعناصر الهجومية القوية أمام المرمى مثل سالم الدوسري وصالح أبو الشامات وفراس البريكان، إضافة إلى دخول اللاعب محمد كنو من العمق خلف المهاجمين.

وكيف ترى منتخب الأردن في هذه النسخة مقارنة بالنسخ السابقة؟

ثقة اللاعبين العالية، ووصولهم إلى هذه المرحلة دون أي خسارة في كأس العرب، واللعب من أجل إهداء الفوز ليزن النعيمات الذي أصيب في المباراة السابقة، إضافة إلى التطور الجماعي، خاصة في منتصف الملعب الهجومي، والروح المرتفعة والثقة بالنفس بعد التأهل إلى كأس العالم.

مستوى منتخب الأردن في كأس العرب 2025 حتى الآن.. كيف تراه؟

منتخبنا من أفضل المنتخبات في البطولة، دون أي خسارة حتى الآن.

أي مباراة شعرت أنها كانت الأصعب على المنتخب؟ ولماذا؟

أصعب مباراة كانت أمام العراق، حيث لم نكن في الصورة المطلوبة هجوميًا، ولم نستحوذ على الكرة، مع تفوق العراق في الاستحواذ والوصول إلى المرمى، وتأثرنا بإصابة يزن، لكن الأهم كان التأهل.

ما أبرز الجوانب التي يحتاج المنتخب الأردني لتحسينها؟

تعزيز اللعب الجماعي، وعدم الاعتماد فقط على الهجمات المرتدة، مع تنويع طرق الهجوم.

هل تشعر أن الضغط في كأس العرب أكبر من البطولات القارية الأخرى؟

نعم، الضغط أكبر هنا بسبب قرب المنتخبات والدول، ما يزيد الحماس بين اللاعبين والمنتخبات، ويقلل من النواحي التكتيكية ويقرب المستويات.

الإصابة أبعدتك فترة عن الملاعب، هل وصلت حاليًا إلى الجاهزية الكاملة للعودة؟

الحمد لله، قدّر الله وما شاء فعل.. أبعدتني الإصابة ثلاثة أشهر، وباقي لي ثلاثة أشهر للعلاج، ثم أعود بشكل طبيعي. أشكر كل من دعمني من جماهير وأجهزة فنية ولاعبين.