السكتيوي: حمد الله غيور.. ونتعامل بذكاء

أكد طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، الأحد، أن فريقه يعيش أجواء جدية فيها الكثير من الالتزام، وسيحاول اللعب بذكاء ضد الإمارات في قبل نهائي كأس العرب، الإثنين.

وتأهل المغرب إلى قبل النهائي بتغلبه 1ـ0 على سوريا في مباراة دور الثمانية الخميس الماضي، بعد تصدر المجموعة الثانية.

وأضاف السكتيوي في مؤتمر صحافي «نريد الفوز ولا شيء غير الفوز، تكمن أهمية اللقاء في أنها ستمنحنا فرصة التأهل للنهائي، نركز بشكل كبير من أجل الفوز بهذا اللقاء».

وتابع «تحدونا رغبة كبيرة لإسعاد 40 مليون مغربي يعشق كرة القدم الوطنية، نريد العمل والتحضير للقاء وهذا من الأشياء التي تعطينا حافرًا ودافعًا وطاقة لنتغلب على الصعوبات».

وأكمل «واجهنا الكثير من الصعوبات في بداية الاستعدادات، لم نلعب أي مباراة ونحن نشعر بالراحة، لكننا تعاملنا مع الصعوبات والمنافسين بذكاء، وسنحاول القيام بذلك الإثنين أيضًا حتى نتأهل إلى النهائي».

وأشار السكتيوي إلى أن منتخب الإمارات يمتلك لاعبين أصحاب سرعة وقوة ومهارات مميزة، خاصة في الشق الهجومي.

وأردف «نأخذ نقاط قوة المنافس بعين الاعتبار، لكن ما يهم كيف سنتعامل نحن وطريقتنا من الناحية الدفاعية، يجب أن تكون خطوطنا متقاربة، وأن نكون في قمة تركيزنا لنحد من خطورة الإمارات الهجومية فرديًا وجماعيًا».

وتابع «سعيد بعودة عبد الرزاق حمد الله، لأنه لاعب يغير بشدة على قميص المنتخب الوطني، البطاقة الحمراء التي حصل عليها «في مباراة عُمان بدور المجموعات» كانت قاسية، يمكن أن يشارك في التشكيلة الأساسية أو احتياطيًا، لأنه يمثل إضافة قوية لهجوم الفريق».

وتضم تشكيلة المغرب في كأس العرب أربعة لاعبين ينشطون في الدوري الإماراتي للمحترفين، وهم سفيان بوفتيني وكريم البركاوي ووليد أزارو وطارق تيسودالي.

وقال السكتيوي عن ذلك «كان لي شرف التدريب في الإمارات، كرة القدم الإماراتية كانت دائمًا رائدة في الخليج، وهناك الكثير من اللاعبين المغاربة هناك، وهذا عامل يحفز لاعبينا، وحافز للاعبي منتخب الإمارات على مواجهة لاعبين يعرفونهم جيدًا».