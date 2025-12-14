«الجولة الفضية».. آل حسن يتوّج الأبطال

توج الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة السعودية للمبارزة «الجولة الفضية» تحت 15 عامًا «بنين»، المختتمة منافساتها في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وحقق تميم العطيشان، لاعب العمران، ذهبية سلاح السيبر، ونال ثامر البشير من الهلال، الميدالية الفضية، وظفر مالك عطا ممثل فريق الباحة، وزياد الريفي من الهلال بالبرونزية.

وحصد أحمد آل حجيري، لاعب الهدى، ذهبية سلاح الآبيه، ومحمد المطوع، من الجزيرة الفضية، ونال سلطان السويدي «الجزيرة»، وعباس الداود «الهدى» البرونزية.

وفي منافسات سلاح الشيش، فاز حيدر الهاشم «الهدى» بالميدالية الذهبية، ورضا كشكش «الهدى» بالفضية، ورضا الرويعي «الهدى»، ومحمد الهديب «الباحة» بالبرونزية.