قائمة النشامى.. 15 محليون و8 محترفون

تضمُّ قائمة المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، المشارِكة في كأس العرب، 23 لاعبًا، يُمثِّلون مزيجًا من الخبرة والشباب، وينشطون في عددٍ من الدوريات العربية.

ويلعب 15في الدوري الأردني، و5 بالدوري العراقي، و3 في الخليج وقد أسهموا في وصول «النشامى» إلى الدور نصف النهائي حيث يواجهون الأخضر السعودي، الإثنين.

ففي حراسة المرمى، يحضر الثلاثي الذي ينشط في الدوري المحلي: يزيد أبو ليلى، لاعب الحسين، ونور بني عطية، حارس الفيصلي، ومالك شلبية، حارس الرمثا.

وفي خط الدفاع، يبرز عبد الله نصيب، مدافع الزوراء العراقي، والرباعي سعد الروسان، وسليم عبيد، وأدهم القرشي، وعلي حجي، مدافعو الحسين الأردني، وحسام أبو ذهب، مدافع السالمية الكويتي، إلى جانب هادي الحوراني، مدافع الفيصلي، أحد أشهر الفرق الأردنية، إضافةً إلى عصام السميري، الذي يُمثِّل محليًّا فريق السلط.

أمَّا خط الوسط، فيقوده رجائي عايد وإبراهيم سعادة، لاعبا وسط فريق الحسين، إضافةً إلى نزار الرشدان، لاعب وسط الزوراء العراقي، وعامر جاموس، لاعب الوحدات، ومحمد أبو حشيش، لاعب الكرمة العراقي، ومهند أبو طه، لاعب القوة الجوية العراقي.

وفي الخط الأمامي، يعتمد المنتخب الأردني على أحمد عرسان وعودة الفاخوري، مهاجما الفيصلي، ومحمود مرضي، مهاجم دبا الفجيرة الإماراتي، ومحمد أبو زريق، مهاجم الرمثا، وعلي علوان، مهاجم الكرمة العراقي، ويزن النعيمات، لاعب العربي القطري.

ويستعدُّ «النشامى» لمواجهةٍ مرتقبةٍ أمام نظيره السعودي، لكنَّ تحضيراته تأثَّرت بإعلان إصابة النعيمات، نجم المنتخب، بقطعٍ في الرباط الصليبي خلال مواجهة العراق، الجمعة.

وكان المنتخب الأردني شقَّ طريقه إلى نصف النهائي بالفوز على الإمارات، والبحرين، ومصر في دور المجموعات، ليتأهل متصدرًا، قبل أن يتجاوز العراق في الدور ربع النهائي.