رينارد: توقف يا صديقي.. أعرف كل أسرارك

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، أن فريقه جاهز تمامًا، ولاعبوه مستعدون لمواجهة خطورة الأردن في نهائي كأس العرب، الإثنين.

وتأهلت السعودية إلى قبل النهائي بفوزها 2ـ1 على المنتخب الفلسطيني بعد الأشواط الإضافية في مباراة دور الثمانية، بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وأضاف في مؤتمر صحافي «أعتقد أن علينا تهنئة جميع الجماهير من جميع الدول «المشاركة في البطولة» لأن الأجواء في الملاعب مذهلة، الجماهير تشجع فرقها باحترام، والجماهير السعودية في المباراة الماضية كانت رائعة، ونتمنى أن نحظى بنفس التشجيع غدًا».

وردًا على سؤال عن علاقته بالمغربي جمال السلامي مدرب الأردن، قال رينارد «لست متفاجئًا «من مستوى الأردن» لأن جمال صديق مقرب لي، قضينا وقتًا جيدًا معًا، كان مدرب منتخب المحليين عندما كنت مدربًا للمغرب، وأنا سعيد من أجله بعدما قاد الأردن إلى كأس العالم، ووصل الآن إلى قبل نهائي كأس العرب، لكن عليه أن يتوقف الآن».

وأضاف «نعرف جيدًا أسلوب لعب الأردن، يحب الفريق انتظار منافسه ثم ينقض عليه بسرعة في الهجوم، أظن أن هذه المواجهة لن تكون مختلفة، إنه فريق قدم أداءً دفاعيًا قويًا خلال البطولة، وتمكن من الإجهاز على منافسيه، نعرف كل شيء عنه، وعلينا التركيز والتحضير للمباراة بشكل جيد وأن نكون حذرين».

وتابع «نعرف التوقعات «العالية» من الجمهور السعودي، ويمكنني التأكيد أننا سنقدم أقصى ما لدينا من أجل الجماهير».