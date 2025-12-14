السلامي: المواجهة مهمة والأخضر مكشوف

أوضح المغربي جمال السلامي، مدرب منتخب الأردن الأول لكرة القدم، أن مواجهة الأخضر السعودي، الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب مهمة لـ«النشامى».

وقال في مؤتمر صحافي الأحد: «المواجهة تمثل فرصة لمهاجمي الفريق بعد إصابة يزن النعيمات وغياب موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي عن البطولة».

وأكد أن الفريق سيفتقد لجهود النعيمات الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال الفوز 1ـ0 على العراق في دور الثمانية.

وتابع «ستكون أول مرة نلعب دون يزن وموسى «التعمري» في الهجوم، وهذه فرصة ليقدم بعض اللاعبين أنفسهم في مباراة الغد وأن يكونوا في المستوى للحفاظ على آمالنا في التأهل.. وأتمنى أن يعود يزن في أقرب وقت ممكن لدعم المنتخب الأردني في الاستحقاقات المقبلة».

وقال السلامي ردًا على ثناء الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية «تجمعني علاقة طيبة برينارد قائمة على الاحترام المتبادل، وأنا أحترمه للغاية لأنه يستحق ذلك، لكن التنافس شيء آخر».

«مباراة الغد مهمة لنا، نعرف قوة المنتخب السعودي وشاهدناه في المباريات السابقة وهو من المرشحين للفوز بالبطولة، لكن مباراة الغد مختلفة، ونتمنى أن نتأهل إلى النهائي».