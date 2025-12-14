الاتحاد..خماسية صباحية ووداع عوار

تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على جلف يونايتد الإماراتي «درجة أولى» بخماسية نظيفة، في تجربته الثانية والأخيرة ضمن المعسكر الإعدادي في دبي، في المباراة التي انطلقت عند الـ09:00 صباحًا، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

وافتتح الاتحاد التسجيل، عبر قائده الفرنسي كريم بنزيما «16»، وأضاف مواطنه موسى ديابي الهدف الثاني «25» قبل أن يضاعف مهند الشنقيطي النتيجة بتسجيله ثالث الأهداف «33»، وعاد بنزيما لهز الشباك «38»، ليختتم أحمد الغامدي سلسلة الأهداف «43».

وكان البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق دخل بتشكيلة مكونه من الصربي بريدراج رايكوفيتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، ومهند الشنقطيي، وحس كادش، والبرازيلي فابينيو، والفرنسي نجولو كانتي ومواطنيه كريم بنزيما، وموسى ديابي، والهولندي ستيفين بيرجوين، وحامد الغامدي، وأحمد الغامدي.

وغاب عن المشاركة في التجريبية الثانية، الجزائري حسام عوار، نظير ارتباطه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا بعد أسبوع في المغرب.

ومن المنتظر أن تعود بعثة القطب الجداوي إلى جدة خلال الساعات المقبلة، على أن يُمنح اللاعبون راحة قبل استئناف التدريبات على ملعب النادي، لإكمال الاستعداد قبل نهاية فترة التوقف.

وكان الفريق الاتحاد، تغلب في أولى مبارياته التجريبية في المعسكر الذي استمر أسبوعًا، على بالم سيتي الإماراتي «درجة ثانية» بسداسية نظيفة.