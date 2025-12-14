سوسيداد ينهي علاقته مع فرانسيسكو

قرَّر نادي ريال سوسيداد الإسباني التخلي عن سيرجيو فرانسيسكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجعه إلى المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري «لاليجا»، بفارق نقطة عن منطقة الهبوط، وفقًا لما أعلنه الأحد.

وأصدر سوسيداد بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «جون أنسوتيجي، المدرب الحالي للفريق الرديف، سيتولى مهمة الإشراف على الفريق مؤقتًا في المباراتين المقررتين قبل عطلة رأس السنة الميلادية».

واكتفى سوسيداد الموسم الجاري بأربعة انتصارات، خلال 16 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، وسقط الجمعة الماضية على أرضه أمام جيرونا الثامن عشر 1ـ2، ما أدى إلى قرار التخلي عن ابن الـ46 عامًا.

ووصل الفريق في الموسم الماضي، بقيادة إيمانول ألجاسيل، إلى ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليج» بعدما انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإلى نصف نهائي الكأس المحلية، حيث خرج أمام ريال مدريد، فيما أنهى الدوري الإسباني في المركز الـ11، لكن الوضع تغيَّر بقيادة خلفه فرانسيسكو الذي رُقي من الفريق الرديف للإشراف على الفريق الأول.

ويحل سوسيداد، الثلاثاء المقبل، ضيفًا على إلدينسي من الدرجة الثالثة في الدور الثالث لمسابقة كأس إسبانيا، قبل مباراة السبت المقبل على أرضه ضد ليفانتي في الدوري.