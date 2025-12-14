نوريس يتسلم كأس «فورمولا 1»

تسلم البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، كأس بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

وقال نوريس بعد تسلم الكأس: «بالتأكيد هذا حلم الكثير من الناس، حلم الكثير من سائقي السباقات وقد تمكنت أخيرًا من تحقيقه، أعيش ذلك الحلم الذي راودني عندما كنت طفلًا صغيرًا».

وأرسل فيرستابن مقطعًا مسجلة قال فيه: «أنا آسف لعدم تمكني من الوجود معكم، منعني الأطباء من الطيران، تهانينا الكبيرة لفريق مكلارين وخاصة لاندو، قدمتم موسمًا مذهلًا، وكان من الرائع حقًا أن أكون قادرًا على المنافسة معكم حتى النهاية».

وانتزع نوريس اللقب في السباق الأخير بالموسم في جائزة أبوظبي الكبرى، الأحد الماضي، متفوقًا على فيرستابن، بفارق نقطتين عقب 24 جولة، فيما حل أوسكار بياستري، زميله في فريق مكلارين، ثالثًا في الترتيب العام.

وأصبح السائق البريطاني صاحب الـ26 عامًا، البطل 35 في تاريخ بطولة العالم لـ«فورمولا 1» التي انطلقت عام 1950، والبريطاني رقم 11 الذي يفوز باللقب.

وحصل فيرستابن، البطل أربع مرات، على جائزة أفضل تصرف هذا العام في «فورمولا 1»، بسبب تجاوزه لبياستري في اللفة الافتتاحية لسباق إيمولا.