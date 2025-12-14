فليك: الريال لا يهمني وفوزنا يضغطهم

أوضح الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أن التفوق على ريال مدريد في صدارة ترتيب دوري «لاليجا»، أمر جيد، لكن التركيز ينصب أكثر على المارد الكاتالوني.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، الأحد: «لن أتحدث عن منافسنا، من الرائع أننا فزنا على أوساسونا، وحصلنا على النقاط الثلاث ووضعنا الضغط عليهم وهم الآن بعيدون عنا بفارق سبع نقاط».

وأضاف المدرب الألماني : «بالنسبة لي من الرائع أن نحقق الفوز ونواصل مسيرتنا، وأن نرى فريقنا بتلك الطريقة بعد فترة صعبة دامت لعدة أسابيع، نحن نلعب بشكل أفضل الآن، وعاد أبرز اللاعبين، لست قلقًا بشأن منافسنا، الشيء الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث، وأن نتحكم في سير المباراة لقد سيطرنا على الكرة بنسبة تفوق 80% وكنا أقوياء دفاعيًا، صحيح أننا لم نحظ بأفضل الفرص لكننا سجلنا هدفين ومن الجيّد أن نواصل المحافظة على نظافة شباكنا».

وبعد الفوز على أوساسونا، السبت، بهدفيّن نظيفين، رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه ديبورتيفو ألافيس مساء الأحد.