المقبالي.. أهلاوي تأهل بقارورة ماء

أعاد حمد المقبالي، حارس مرمى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، إلى ذاكرة جماهير الأبيض تصديات «السوبر مان» اللقب الشهير لمحسن مصبح الحارس الأسطوري.

وقاد تألق المقبالي في ركلات الترجيح الإمارات إلى التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب المنتخب الجزائري حامل اللقب.

المقبالي المولود في الثالث عشر من يوليو عام 2003، بدأ رحلته في ملاعب كرة القدم مع نادي الفجيرة، حيث خطف الأنظار بأدائه بين الخشبات الثلاث، ثم انتقل إلى شباب الأهلي في صيف 2024، ليحجز مكانه أساسيًا سريعًا، ويشارك في خمس عشرة مباراة خلال الموسم، استقبل خلالها تسعة أهداف فقط، وحافظ على نظافة شباكه في عشر مناسبات، كما خاض اثنتين وعشرين مباراة أخرى، تلقى فيها ثمانية عشر هدفًا، وأسهم في حصد أربع بطولات من ست ممكنة، بما في ذلك كأس السوبر وكأس رئيس الإمارات، حيث أنقذ مرماه في اللحظات الأخيرة أمام الشارقة، ونال جائزة أفضل حارس في الدوري المحلي 2024ـ2025، مع شباب الأهلي الذي يدافع عن ألوانه حاليًا.

انضم إلى المنتخب الوطني، وفرض نفسه في كأس العرب 2025، على الرغم من أنه لم يكن أساسيًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فتلقت شباكه هدفين أمام الأردن، ثم تعادل مع مصر بهدف لمثله، وفاز على الكويت بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يقود الإمارات إلى نصف النهائي بتصديه لركلتي جزاء أمام الجزائر في ربع النهائي، لتنتهي بركلات الترجيح 7ـ6.

ولاحظ خلال الترجيحات قارورة ماء حارس الجزائر المكتوب عليها توجيهات، فأخبر زملاءه بتغيير زوايا التسديد، ليأهل الأبيض لمواجهة المغرب في نصف النهائي، الإثنين.

يبرز ارتباط المقبالي بعائلته في حياته الخاصة، إذ يهدي إنجازاته لوالدته التي تدعمه دائمًا، ويحتفل معها في المدرجات، ويذكر والديه في كل مناسبة، كما يعبر عن إعجابه بالمارد الأحمر القاهري الأهلي المصري، قائلًا «إنه مشجع له ويعتبره صاحب الشعبية الكبيرة في الوطن العربي».