الأخضر.. توزيع تذاكر مجانية في أبارتمنتس

تسلَّمت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صباح الأحد، تذاكر مجانية لمواجهة الأخضر أمام الأردن، الإثنين، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العرب، وفقًا لحساب المنتخب الرسمي عبر منصة «إكس».

وتسلَّمت الجماهير التذاكر في فندق «ثيرتي فايف ويست باي لاكجري أبارتمنتس» في الدوحة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني، الإثنين عند الـ 08:30 مساءً، على ملعب «البيت» في الدوحة، في المشوار قبل الأخير نحو اللقب العربي.

وتستمر اللجنة المسؤولة عن توزيع التذاكر للجماهير الراغبة في مساندة الأخضر من المدرجات، حتى الـ 11:00 مساء الأحد، في المقر المحدد مسبقًا.

وحلَّ المنتخب السعودي في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الانتصار في الجولة الافتتاحية على عُمان 2ـ1 «فراس البريكان وصالح الشهري»، ثم الفوز على جزر القمر 3ـ1 «ثنائية محمد كنو وهدف سالم الدوسري»، قبل الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف، ثم التأهل من ربع النهائي بالفوز على فلسطين بهدفين سجَّلهما فراس البريكان ومحمد كنو.