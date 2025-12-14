من هو الفاخوري بديل النعيمات أمام الأخضر؟

ولد عودة برهان شحادة الفاخوري في مدينة إربد لأسرة أردنية في 20 نوفمبر 2005.

ومنذ نعومة أظفاره، أبدى شغفًا كبيرًا بكرة القدم.

بدأ مسيرته في المدارس والمراكز الشبابية التي أسسها ودعمها الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والذي لعب دورًا حاسمًا في تطوير اللعبة في البلاد خلال الأعوام الماضية.

بفضل موهبته الاستثنائية على الرغم من صغر سنه، اُختير الفاخوري بعمر 6 أعوام فقط ضمن ثمانية أطفال للتدريب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني، بعد أن لفت انتباه المدربين بقدراته الفردية اللافتة.

عاد بعدها إلى الأردن وانضم إلى فريق فرسان لثمانية أعوام، حيث صقل النادي ـ المتخصص في رعاية الناشئين ـ موهبته بشكل كبير.

يتميز عودة الفاخوري، الذي يبلغ طوله 180 سم ووزنه نحو 70 كجم، بسرعته الفائقة والمراوغة الرائعة، ما جعله يبدأ مسيرته جناحًا أيسر، وفق تقييم مدربيه.

في عام 2019، انتقل إلى صفوف الفيصلي، لكنه لم يحصل على فرصة كافية مع الناشئين، فغادر إلى نادي عمّان، الذي قدمه للجمهور الأردني.

بدأ اللعب مع الفريق الأول في الدوري الدرجة الأولى عام 2021، وهو في الـ15 من عمره فقط، بفضل شخصيته القوية وموهبته الواضحة.

أصبح أصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني عام 2023، بعد تسجيله هدفًا في خسارة فريقه أمام الحسين إربد «1ـ2»، وهو في الـ17.

رفض عروضًا احترافية من أندية قبرصية ويونانية، مفضلًا البقاء في الأردن، لينتقل صيف 2024 إلى الحسين إربد بعقد لثلاثة أعوام.

تألق مع فريقه الجديد، مسجلًا 4 أهداف وصانعًا هدفًا في 16 مباراة عبر جميع المسابقات الموسم الجاري، وأصبح أساسيًا في الدوري المحلي والمنافسات القارية.

التحق بانتظام في منتخبات الأردن الشابة، بداية من تحت 20 عامًا في تصفيات كأس آسيا 2025، حيث برز نجمًا للفريق.

في أغسطس 2025، استدعي لمنتخب تحت 23 عامًا في تصفيات كأس آسيا، مسجلًا 4 أهداف في 3 مباريات ومؤكدًا نجوميته.

مع تطور قدراته الهجومية، دعاه المدرب جمال السلامي إلى المنتخب الأول في أكتوبر 2025، ثم ضمه إلى قائمة كأس العرب 2025.

على الرغم من عدم تسجيله أهدافًا في 5 مباريات دولية، أصبح عنصرًا مهمًا في تشكيلة «النشامى»، خاصة بعد إصابة يزن النعيمات الخطيرة «قطع في الرباط الصليبي» وغيابه لأشهر.

شارك الفاخوري 75 دقيقة أمام العراق في ربع النهائي، وهو مرشح قوي للتشكيل الأساسي أمام الأخضر، الإثنين، في نصف نهائي البطولة في قطر.