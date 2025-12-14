النهدي يسيطر على «جل الوضح»

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، الأحد، نتائج الفائزين في اليوم الرابع عشر من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة الفردي جل، ودق قعدان للون الوضح، وذلك بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.

وسيطر عبد الله بن عامر النهدي على المركز الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس في «جل الوضح».

وفي منافسات شوط دق القعدان وضح، حقق فهاد بن محمد بن جخدب، المركز الأول، وجاء في المركز الثاني محمد حسن الشهراني، وحصل على المركز الثالث عاتق بن سعد السبيعي، ثم طلال نايف العتيبي في المركز الرابع، واختتم قائمة الترتيب هابس بن مفرح الشيباني في المركز الخامس.

وتستكمل منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل باستعراض المنقيات المشاركة في سيف الملك «مجاهيم» الإثنين، فيما تشهد بوابة ريمات دخول المشاركين في شوط مفاريد قعدان «شعل وصفر ووضح».