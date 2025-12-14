رينارد يحول كنو إلى هداف الأخضر

يعيش محمد كنو، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مرحلة تألق لافتة مع الأخضر في كأس العرب الجارية في قطر، بعد أن سجل هدف الفوز أمام فلسطين في ربع النهائي، ليضمن تأهل «الصقور» إلى نصف النهائي.

ويتنافس كنو «31 عامًا» بقوة على صدارة هدافي البطولة، على الرغم من كونه لاعب وسط دفاعي أساسًا، إذ أحرز 3 أهداف حتى الآن، ثنائية في مرمى جزر القمر بدور المجموعات، وهدف حاسم أمام فلسطين.

يحتل محمد كنو المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف، متساويًا مع الجزائري عادل بولبينة، بينما يتصدر الأردني علي علوان القائمة بـ4 أهداف.

على المستوى الدولي، خاض كنو نحو 70 مباراة مع الأخضر، مسجلًا 8 أهداف وصنع هدفين. لكنه شهد حضورًا تهديفيًا ملحوظًا تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، خاصة في البطولات الأخيرة.

في كأس العرب 2025، أحرز كنو 3 أهداف في المباريات التي شارك فيها أساسيًا، ليرفع إجمالي أهدافه الدولية في البطولات الحديثة إلى نسبة كبيرة من رصيده الكلي «نحو 62.5% من إجمالي 8 أهداف».

منح رينارد كنو حرية أكبر في الملعب من خلال تكتيك يقترب من 4-3-3، مع وجود عبد الله الخيبري كمحور دفاعي صريح، وأمامه كنو إلى جانب ناصر الدوسري أو مصعب الجوير.

مع دعم الخيبري دفاعيًا، أصبح كنو أكثر انطلاقًا نحو الثلث الهجومي، مستغلًا انشغال المدافعين بالمهاجمين، ليصنع الخطورة ويسجل الأهداف، مثال ذلك هدف الفوز أمام فلسطين، حيث كان داخل منطقة الجزاء وترجم عرضية سالم الدوسري برأسية قاتلة.

بلغ كنو 41 هدفًا في مسيرته الاحترافية، منها 33 مع الأندية و8 مع المنتخب، والرقم قابل للارتفاع في ما تبقى من كأس العرب ونهائيات كأس العالم 2026.