البيت.. خيمة عربية بـ847 مليون دولار

احتضن ملعب البيت، في مدينة الخور القطرية، مباراتَي افتتاح نسختي كأس العرب السابقة والجارية، ويُعدّ ثاني أكبر ملاعب قطر، بعد «لوسيل»، باستيعابه 68 ألفًا و895 متفرجًا.

وعلى عُشبِه الأخضر، يتنافس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الأردني، مساء الإثنين، ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025.

بُنِيَ «البيت» خلال نحو 3 أعوام، بتكلفة 847 مليون دولار. وافتُتِح في 30 نوفمبر 2021، قبل عام على احتضانه 9 من مباريات كأس العالم 2022، بينها قطر أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية، وفرنسا أمام إنجلترا، لحساب ربع النهائي، وفرنسا أمام المغرب، في دور الأربعة.

يبعُد الملعب نحو 35 كيلومترًا عن العاصمة الدوحة، وصُمِّم على شكل خيمة عربية تقليدية تمنحه الطابع التراثي، فيما استٌخدِمَت في تشييده تقنيات حديثة تجعله متوافقًا مع معايير الحفاظ على البيئة والطاقة، لذا حصل على تصنيف فئة «أ» من نظام تقييم الاستدامة العالمي «جي إس إيه إس».

وامتلأت مدرجات «البيت» بنسبة 100 في المئة خلال مباراتين، إسبانيا ضد ألمانيا، ضمن دور المجموعات من كأس العالم، وإنجلترا ضد فرنسا في ربع النهائي.

وفي كأس العرب الجارية، استضاف الملعب المواجهة الافتتاحية بين قطر وفلسطين، وخمس مباريات أخرى، ويكتمل حضوره على صعيد البطولة بمباراة المنتخبين السعودي والأردني.

وسجَّلت مباراة الأردن ومصر، ضمن ثالث جولات المجموعة الثالثة، أعلى حضورٍ جماهيري في الملعب خلال الكأس، مع استيعاب مدرجاته 55 ألفًا و658 متفرجًا.