الفيحاء إجازة يومين.. ويبحث عن تجريبية

منح البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة يومين بعد انتهاء معسكر العين خلال فترة التوقف الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ الفيحاء عاد الأحد إلى المجمعة، وسيدشن تدريباته فيها الثلاثاء، بعد معسكر في العين استمر 10 أيام.

وخسر الفيحاء، السبت، مواجهته التجريبية أمام شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون مقابل على ملعب الأخير في مدينة دبي.

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الفيحاء يبحث عن مواجهة تجريبية داخلية بعد تأجيل مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، بسبب ارتباط الأخضر بالأدوار الإقصائية من كأس العرب في قطر حاليًّا.

ويحتل الفيحاء المركز العاشر في الدوري برصيد 11 نقطة، ويستعد لاستقبال الحزم 25 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الـ11.