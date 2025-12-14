القادسية يناقش جونزاليس بالثالثة

تتشاور إدارة الكرة في فريق القادسية الأول لكرة القدم مع المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس عن احتياجه لمواجهة تجريبية بعد تأجيل الجولة العاشرة، عقب تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأنهى القادسية معسكره الإعدادي في مدينة دبي الإماراتية بانتصار على الظفرة بهدف نظيف، الجمعة الماضي، بعد أن استهل مبارياته التجريبية بالفوز على خورفكان بثلاثية نظيفة.

وعادت بعثة الفريق الشرقي مباشرة بعد نهاية المباراة، تمهيدًا لاستكمال التحضيرات للقاء ضمك، 27 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 17 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين مقابل هزيمتين في تسع جولات بالدوري.