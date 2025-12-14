كونسيساو يريح الاتحاديين بعد معسكر دبي

يعود فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى التدريبات في جدة، الثلاثاء، بعد إنهاء معسكره في دبي، الأحد، بالفوز على جلف يونايتد الإماراتي «درجة أولى» بخماسية نظيفة، في تجربته الثانية والأخيرة وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أنَّ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، قرَّر منح لاعبيه راحة الإثنين عن التدريبات في ختام المعسكر الذي استمر نحو أسبوع.

وكسب الاتحاد تجربته الأخيرة التي لعبها صباح الأحد أمام جلف يونايتد عبر قائده الفرنسي كريم بنزيما «16»، وأضاف مواطنه موسى ديابي الهدف الثاني «25»، قبل أن يضاعف مهند الشنقيطي النتيجة بتسجيله ثالث الأهداف «33»، وعاد بنزيما إلى هز الشباك «38»، ليختتم أحمد الغامدي سلسلة الأهداف «43».

ودخل كونسيساو بتشكيلة مكونة من «الصربي بريدراج رايكوفيتش، البرتغالي دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي، حسن كادش، البرازيلي فابينيو، الفرنسي أنجولو كانتي ومواطنيه كريم بنزيما وموسى ديابي، الهولندي ستيفن بيرجوين، حامد الغامدي، وأحمد الغامدي».

وغاب عن المشاركة في التجريبية الثانية الجزائري حسام عوار، نظير ارتباطه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا بعد أسبوع في المغرب.

وكان فريق الاتحاد تغلب في أولى مبارياته التجريبية في المعسكر، الذي استمر أسبوعًا، على بالم سيتي الإماراتي «درجة ثانية» بسداسية نظيفة.