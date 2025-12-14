خلاف جيسوس وكارينيو يهدد التجريبية

رفض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، خوض مواجهة تجريبية أمام الرياض، بعد أن اشترط الأوروجوياني دانيال كارينيو لعبها في 19 ديسمبر الجاري بدلًا من 17 من الشهر ذاته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر نفسه، إلى أن هنالك مساع من أجل التوصل إلى اتفاق على الموعد الذي يرغبه جيسوس.

وبعد تأجيل الجولة العاشرة بسبب ارتباط الأخضر بكأس العرب، ستكون مباراة النصر الرسمية المقبلة أمام الزوراء العراقي، ضمن دوري أبطال آسيا 2، المقررة 24 ديسمبر الجاري على «الأول بارك» في الرياض، بدلًا من مواجهة النجمة في 21 الشهر ذاته.

وكان النصر كسب نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة 4ـ2 في المباراة التجريبية، الأربعاء الماضي، ضمن معسكره في أبوظبي، الذي استمر نحو أسبوع.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري بالعلامة الكاملة «27 نقطة» مع إسدال الستار على منافسات الجولة التاسعة.