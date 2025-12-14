كأس الخليج.. الأخضر يواجه العراق في النهائي

ضرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم موعدًا مع نظيره العراقي في نهائي بطولة كأس الخليج 2025 بعد فوزه على نظيره الإماراتي بثنائية نظيفة خلال المواجهة التي احتضنها ملعب أسباير في قطر ضمن نصف النهائي، الأحد.

وتقدم الأخضر الأولمبي في المباراة عن طريق عبد الله رديف عند الدقيقة 33، قبل أن يضيف ثامر الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة 89.

من جهته، بلغ المنتخب العراقي النهائي بعد أن تغلب على نظيره القطري «المستضيف» 7-6 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين على البحرين والكويت وتعادل مع قطر.

أما العراق الطرف الثاني في المواجهة النهائية فقد حجز مقعده في دور الأربعة عقب تصدره المجموعة الثانية بـ6 نقاط من انتصارين على عُمان والإمارات مقابل خسارة أمام اليمن.