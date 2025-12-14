«رهين» يتصدر في «نتفليكس» والعويران زعيم عصابة

تصدر الفيلم السعودي «رهين» قائمة أكثر الأفلام مشاهدة عبر منصة عرض نتفليكس، وحقق الفيلم ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرضه، وكان قد سجل حضوره الرسمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي اختتم الخميس الماضي في محافظة جدة.

وشهد الفيلم السعودي مشاركة اللاعب الدولي السابق سعيد العويران، وظهر بشخصية زعيم عصابة، وهي تجربة أولى له في عالم التمثيل.

وتدور قصة الفيلم، الذي يلعب دور البطولة فيه النجم محمد الدوخي، حول أب تثقل كاهله الضغوط، فتُغلق أمامه كل الحلول، فيبحث عن النجاة منها من خلال الدخول في مغامرات غير متوقعة، ومفاجآت عدة تحيط به في عالم من الدراما والكوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم، المنتج من «تلفاز 11»، محمد الدوخي، ويزيد المجيول، وعبد العزيز السكيرين، إلى جانب سعيد العويران، وعبد الله الدريس، وخالد هويجان.

وكتب السيناريو أحمد عامر، وعبد العزيز العيسى. وشارك في الإنتاج عبد الله عرابي، إضافة إلى فريق «تلفاز 11».