الثلاثاء.. حفل «ذا بيست» في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأحد، أنه سيتم كشف النقاب عن الفائزين بجوائز الأفضل «ذا بيست» لعام 2025، الثلاثاء.

وأوضح «فيفا» أن الحفل سينظم في فعالية خاصة بالدوحة العاصمة القطرية عشية المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية «كأس إنتر كونتيننتال» بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم ونظيره فلامنجو البرازيلي، على ملعب «أحمد بن علي».

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«فيفا» أنه سيتم الإعلان عن أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2025 خلال حفل عشاء بقاعة فندق فيرمونت كتارا في الدوحة، وقبل ذلك، سيتم الإعلان عن أفضل المشجعين وحراس المرمى وأفضل الأهداف في مقاطع فيديو رقمية على منصات «فيفا» وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الفائز بجائزة «فيفا» للعب النظيف.

ووقع الاختيار في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم، على 11 لاعبًا، منهم رباعي باريس سان جيرمان «فيتينيا، وأشرف حكيمي، وعثمان ديمبلي، ونونو مينديز» كما ضمت القائمة ثلاثي برشلونة: «رافينيا، ولامين يامال وبيدري»، إضافة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.