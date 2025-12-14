الأحوال الجوية تؤجل مواجهة فياريال وليفانتي

أعلن فريق فياريال الإسباني الأول لكرة القدم تأجيل مباراته في دوري «لاليجا»، المقررة الأحد أمام ليفانتي، بعد أن حذرت وكالة الأرصاد الجوية المحليّة من هطول أمطار غزيرة في منطقة بلنسيا.

وأوضح فياريال، عبر بيان صحافي بثَّه في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنَّ قرار تأجيل المباراة اتخذه قاضي المسابقات الاحترافية التابع للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مضيفًا: «سيتم الإعلان عن الموعد الجديد ووقت انطلاق المباراة في أقرب وقت ممكن».

وحقق فريق فياريال، صاحب المركز الثالث، الفوز في آخر ست مباريات له في الدوري الإسباني، بينما يعاني فريق ليفانتي، متذيل الترتيب، من سلسلة هزائم متتالية تمتد لخمس مباريات.