سيتي يُطارد أرسنال بثلاثية كريستال بالاس

واصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم مطاردة أرسنال في صراع المنافسة المبكر بينهما على قمة ترتيب بطولة الدوري الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا ثمينًا بثلاثية نظيفة على مضيفه كريستال بالاس، الأحد، في المرحلة الـ16 للمسابقة، على ملعب «سيلهرست بارك».

وافتتح إرلينج هالاند التسجيل لسيتي في الدقيقة 41، فيما أضاف زميله فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 69، لكن النجم النرويجي عاد إلى هز الشباك من جديد، محرزًا الهدف الثالث للفريق السماوي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وبهذين الهدفين، عزَّز هالاند صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، علمًا بأنه وصل إلى 23 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه في 22 مباراة لعبها مع فريقه بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري حتى الآن.

وثأر سيتي بهذا الانتصار من خسارته أمام كريستال بالاس في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، إلى 34 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مرة أخرى مع أرسنال، المتصدر، إلى نقطتين فقط.

ولم يعرف مانشستر سيتي سوى طعم الفوز في البطولة منذ خسارته 1ـ2 أمام مضيفه نيوكاسل في 22 نوفمبر الماضي.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، عند 26 نقطة في المركز الخامس.