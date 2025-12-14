«سدايا» تطلق معسكر محترفي الذكاء الاصطناعي

انطلق برنامج معسكر محترفي الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه أكاديمية «سدايا» حضوريًا، الأحد، بهدف تأهيل خريجي التخصصات التقنية بالمهارات المتقدمة اللازمة للعمل في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ويستمر لمدة شهرين في الرياض العاصمة السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويأتي المعسكر ضمن جهود الأكاديمية في بناء القدرات السعودية المتخصصة، حيث يركّز على تزويد المتدربين بالمعارف العملية والتطبيقية، ويغطي المنهج دورة حياة الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل، بدءًا من هندسة البيانات وتصميم خطوط البيانات، والتحليل الاستكشافي المتقدم، مرورًا بتطوير النماذج التقليدية والعميقة، وتنفيذ عمليات الضبط الدقيق باستخدام أحدث المكتبات والتقنيات، وصولًا إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنية على النماذج اللغوية الكبيرة، وتصميم خطوط التوليد المعزز بالاسترجاع لرفع كفاءة ودقة المخرجات.

ويشمل البرنامج تدريب المشاركين على إتقان لغة البرمجة بايثون، وتطوير الواجهات البرمجية، إلى جانب الإعداد الكامل لبيئات الإنتاج عبر ممارسات التكامل والتطوير المستمر، بما يضمن بناء حلول تقنية قابلة للنشر والمتابعة التشغيلية بكفاءة عالية، فيما يُختتم المعسكر بتنفيذ مشروع ختامي يقدّم خلاله المتدرب نموذجًا أوليًا متكاملًا يعالج تحديًا عمليًا وفق معايير الجودة التقنية المعتمدة.

وتعد الأكاديمية ضمن مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في بناء وتطوير الكفاءات السعودية، وتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للانضمام إلى سوق العمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، ودعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات الوطنية.