ألاهويلنسي يتوج ببطولة مهد الدولية

تُوِّج عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية، فريق ديبورتيفو ألاهويلنسي الكوستاريكي بلقب النسخة الثانية من بطولة مهد الدولية للقارات في ختام منافساتها التي جرت خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتغلب الفريق الكوستاريكي على نظيره أسكولي الإيطالي بركلات الترجيح في نهائي الكأس الذهبية، بينما حقق فريق أكاديمية مهد الكأس الفضية للبطولة بعد تغلبه على ستيلينبوش الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين دون رد.

وفي السياق ذاته، حصد مازن الهوسة، لاعب أكاديمية مهد، جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس سيباستيان روخس من فريق ديبورتيفو جائزة أفضل حارس، كما حقق توماس كمبنلي، لاعب أسكولي كالتشيو الإيطالي، جائزة أفضل أسيست في البطولة، وحصل لاعب ديبورتيفو كارلوس على لقب هداف البطولة.

وفي ختام البطولة، أكدت أكاديمية مهد أنَّ تنظيم النسخة الثانية يأتي استمرارًا لجهودها في صناعة منصات دولية تُبرز المواهب وتوفر بيئة تنافسية عالية، مشيرةً إلى أنَّ البطولة باتت عنصرًا مهمًا في برامج التطوير التي تهدف إلى صقل اللاعبين وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى.