الفيصلي والعروبة يتعثران بـ«السلبية»

تعثر فريق الفيصلي الأول لكرة القدم وضيفه العروبة بالتعادل السلبي خلال مباراتهما التي جرت الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ11 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وحرم التعادل العروبة من فرصة الاقتراب أكثر من الصدارة، إذ اكتفى بحصد نقطة رفع بها رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن أبها المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، سجل الفيصلي، الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، تعادله السابع خلال الموسم الحالي، أكثر الفريق تعادلًا حتى الآن، علمًا أنه حافظ على سجله الخالي من الخسارة للمباراة العاشرة تواليًا «3 انتصارات و7 تعادلات».

وفي المباراة الثانية، تعادل الرائد مع ضيفه جدة دون أهداف على ملعبه في بريدة.

وبهذه النتيجة، رفع «أحمر بريدة» رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، مقابل 16 نقطة للفريق الجداوي في المركز التاسع.