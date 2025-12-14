تدريب أخير يجهز الأخضر

أتمّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الأردني، مساء الإثنين، على ملعب «البيت» في الخور، ضمن نصف نهائي كأس العرب- فيفا 2025 الجارية في قطر.

وأدى اللاعبون، الأحد، على أحد ملاعب التدريب في مركز «أسباير» الرياضي، تدريبًا تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بدأ بتمارين المربعات، وانتقل إلى الاستحواذ على الكرة، ثم مناورة على نصف مساحة الملعب، واختُتِم بتمرين على الكرات الثابتة.

وحضر ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، خاتمة استعدادات «الأخضر» قبل مواجهة الأردن.

ووصل المنتخب إلى دور الأربعة إثر فوزه 2ـ1 على فلسطين الخميس، فيما تأهل الأردنيون الجمعة بفضل هدفٍ دون رد أمام العراق.

وبدأ «الصقور الخُضر» مشوارهم ضمن البطولة بالتغلب 2ـ1 على عمان، ضمن المجموعة الثانية. بعدها، فازوا 3ـ1 على جزر القمر وخسِروا 0ـ1 من المغرب، الذي يتصدر المجموعة فيما حلّت كتيبة رينارد في المركز الثاني وواجهت فلسطين، متصدر المجموعة الأولى، وكسِبته على ملعب «لوسيل».