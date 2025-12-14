أمام سندرلاند.. نيوكاسل يخسر بـ «عكسي»

حقق فريق سندرلاند الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1ـ0، الأحد، بفضل هدفٍ، سجله نيك فولتماده بالخطأ في مرماه بأول مواجهةٍ بين الغريمين في شمال شرقي إنجلترا ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نحو عقدٍ من الزمن.

وكانت المباراة واحدةً من أكثر المواجهات الإنجليزية شراسةً، واستمتعت بها الجماهير، التي انتظرتها بفارغ الصبر، بعد صعود سندرلاند للعب في الدوري الممتاز. وسجل فولتماده ثاني هدفٍ عكسي في تاريخ مواجهات قمة «وير- تاين» بدوري الأضواء في إنجلترا.

وبعد شوطٍ أوَّلَ دون أهدافٍ، غادر فيه دان بيرن، لاعب نيوكاسل، الملعب بسبب إصابةٍ في الصدر، ونُقِلَ إلى المستشفى، منح فولتماده التقدم لسندرلاند عقب دقيقةٍ واحدةٍ من بداية الشوط الثاني عندما تحوَّلت محاولته لإبعاد الكرة برأسه إلى داخل الشباك.

وعانى نيوكاسل هجوميًّا، ولم يُشكِّل أي خطورةٍ تُذكر داخل منطقة جزاء سندرلاند، الذي حصد النقاط الثلاث، ليحافظ على سجله دون هزيمةٍ على أرضه، ويرتقي إلى المركز السابع، متساويًا في النقاط مع ليفربول «السادس»، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 12 بـ 22 نقطةً.