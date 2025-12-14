«حفل القادسية».. تجربة فنية وفعاليات ترفيهية

تختتم النسخة الثانية من «حفل القادسية 2025»، مساء الأحد، في يومه الثاني الأخير، الذي يحمل في طيّاته العديد من المفاجآت والفعاليات المنتظرة، ضمن الحفل المنظم على كورنيش الخبر، في إطار مشاركة نادي القادسية في موسم الخبر 2025، وتحت شعار «الخَبر في الخُبر»، أحد أبرز الفعاليات المجتمعية والترفيهية، التي تحتضنها مدينة الخبر.

وشهد اليوم الأول تقديم تجارب تفاعلية متنوعة جمعت العائلات والشباب في مساحة واحدة، عبر باقة من الفعاليات الفنية والمجتمعية، التي عكست روح الخبر، وفتحت آفاقًا واسعة للتفاعل المباشر بين النادي وجماهيره من مختلف الفئات، ضمن تجربة إنسانية وترفيهية متكاملة، جسّدت هوية مدينة الخبر، ورسّخت مكانة القادسية ناديًا مجتمعيًا وثقافيًا، إلى جانب دوره الرياضي، من خلال تجربة احتفت بالإنسان والمكان، وعزّزت ارتباط النادي بمحيطه الاجتماعي.

وتزيّنت سماء الخبر بعروض ألعاب نارية مبهرة حملت ألوان وهوية نادي القادسية، في مشهد بصري لافت أضاء أفق المدينة، وحوّل ليالي الخبر إلى لوحة احتفالية نابضة بالفرح والبهجة.

وسجّل الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا من داخل السعودية وخارجها، ولا سيما من دول الخليج، تأكيدًا لمكانة الخبر وجهة سياحية واجتماعية بارزة، ولمكانة القادسية رمزًا محليًا يرتبط بتاريخ المنطقة الشرقية وهويتها.

واختُتمت الليلة الأولى بأمسية غنائية مميزة أحياها الفنان دحوم الطلاسي والفنانة داليا مبارك، قدّما خلالها باقة من الأعمال الغنائية في ليلة طربية استثنائية أضفت أجواءً فنية راقية، وأسهمت في إثراء تجربة الحضور.