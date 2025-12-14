«البولو» يناقش التعاون مع قطر ومصر

التقى خالد البراق، رئيس الاتحاد السعودي للبولو، بأشرف أبو عيسى، رئيس نادي قطر للبولو، في الدوحة العاصمة القطرية، الأحد، على هامش بطولة المرسى.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث سبل التعاون بين البلدين بما يسهم في الارتقاء باللعبة، إضافة إلى تعزيز مشاركة اللاعبين المحليين في المسابقات الكبرى.

كما التقى البراق بالدكتور محمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للبولو، وناقش الطرفان أوجه التعاون بين الاتحادين.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي للبولو تأسس رسميًا في ديسمبر 2017، قبل أن يصبح عضوًا رسميًا في الاتحاد الدولي للعبة.