أستون فيلا يعاقب وست هام بثلاثية

حوَّل فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم تأخره أمام مضيفه وست هام يونايتد إلى فوز 3ـ2، الأحد، ليظل في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واهتزت شباك فيلا بعد 29 ثانية عندما استغل ماتيوس فرنانديز خطأ ارتكبه إزري كونسا، وتأخر الضيوف بنتيجة 2ـ1 في الشوط الأول قبل أن يتولى روجرز زمام الأمور.

وسجل روجرز، لاعب خط وسط إنجلترا، هدف التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم سدد كرة قوية متقنة تجاوزت ألفونس أريولا، حارس المرمى، ليحسم النقاط الثلاث.

وكان فيلا قد أدرك التعادل 1ـ1 في الدقيقة العاشرة بهدف عكسي سجله كونستانتينوس مافروبانوس، لكن جارود بوين أعاد التقدم لأصحاب الأرض.

وظن بوين أنه منح وست هام التقدم مرة أخرى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ورفع الفوز رصيد فيلا، صاحب المركز الثالث، إلى 33 نقطة من 16 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أرسنال، بينما يحتل وست هام، الذي تجرع الخسارة السادسة على أرضه هذا الموسم، المركز 18 برصيد 13 نقطة.