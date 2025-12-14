«مسرح الرياض» ينطلق بتكريم الروّاد

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الرياض للمسرح، وتُنظِّمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، الإثنين، وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، ضمن جهودها لتعزيز الحراك المسرحي في السعودية، وتطويره بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي المهرجان في دورته الثالثة بتوسُّعٍ نوعي في برامجه ومحتواه، إذ يشمل عروضًا مسرحيةً سعوديةً ومحليةً مختارةً، إلى جانب ورشٍ تدريبيةٍ متخصِّصةٍ، وبرامجَ تمكينيةٍ موجَّهةٍ للشباب والمواهب الصاعدة، وتكريمٍ لروَّاد المسرح الوطني.

ويُخصِّص المهرجان العام الجاري فقرةً للاحتفاء بإسهامات المسرحيين الراحلين الذين تركوا أثرًا بارزًا في المشهد المحلي حيث سيتم تكريم رائدَي المسرح السعودي إبراهيم الحمدان وعبد الرحمن المريخي، رحمهما الله، تقديرًا لدورهما الرائد في التأسيس والنهضة بالمسرح السعودي.

وتتضمَّن الدورة الجديدة من المهرجان أيضًا مجموعةً من الحفلات الغنائية على المسرح الأحمر ضمن الفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى تنويع التجربة الفنية للزوار، وتوفير محتوى ترفيهي وثقافي متكاملٍ، يجمع بين المسرح والموسيقى في سياقٍ، يعكس الحراك الثقافي المتصاعد في السعودية.

ويُعدُّ مهرجان الرياض للمسرح إحدى المبادرات الثقافية البارزة التي تنفذها الهيئة ضمن مساعيها لتمكين المواهب، وتطوير بيئة إنتاجٍ مسرحي احترافيةٍ، وتعزيز الحضور السعودي في مجال الفنون الأدائية على المستويين الإقليمي والدولي.