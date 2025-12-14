الجمعة.. «ونتر وندرلاند جدة» تستقبل 15 ألف زائر

يستعد موسم جدة 2025 لإطلاق «ونتر وندرلاند جدة ـ Jeddah Winter Wonderland»، أكبر تجربة شتوية تشهدها مدينة جدة على الإطلاق، 19 ديسمبر الجاري، على طريق الملك عبد العزيز بالقرب من الكورنيش، وسط أجواء ثلجية احتفالية مستوحاة من الألعاب الشتوية العالمية، ومعززة بتأثيرات الإضاءة والألوان لخلق تجربة حسية متكاملة لدى الزوار.

وتتسع المنطقة لأكثر من 15 ألف زائر يوميًّا، وتتيح لزوارها من الأفراد والعائلات قضاء لحظات استثنائية تجمع بين المرح والتجارب الحسية، من خلال أربع مناطق فرعية تقدم العديد من الخيارات الترفيهية، هي: «توي تاون»، نورث بول، وايلد وينتر الشتوية، وفروست فير».

وإلى جانب الألعاب والتجارب الترفيهية، تزخر ونتر وندرلاند جدة بالعديد من المتاجر والمطاعم، التي توفر خيارات واسعة للتسوق وتذوّق أشهى المأكولات، وسط عروض موسيقية حيّة وديكورات احتفالية، تجعل التجربة أكثر متعة وتنوعًا.

ويواصل موسم جدة 2025، عبر فعالياته المتنوعة، الإسهام في تعزيز جودة الحياة، وتوسيع الخيارات الترفيهية والثقافية للسكان والزوار، وترسيخ مكانة المدينة وجهة رئيسة للفعاليات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.