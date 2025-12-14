تحت أنظار تشفيكو.. الوحدة يخطف الانتصار الثاني

حقق فريق الوحدة الأول لكرة القدم انتصاره الثاني في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الجاري بعد أن حوَّل تأخره بهدفٍ أمام ضيفه الأنوار إلى فوزٍ بـ 3ـ1 تحت أنظار البلجيكي روسمير تشفيكو، مدربه الجديد، في المواجهة التي جرت، الأحد، ضمن الجولة الـ 11.

وتابع البلجيكي تشفيكو اللقاء من المنصة الرئيسة لملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع بعد ساعاتٍ من وصوله إلى جدة، تمهيدًا لتولي تدريب الفريق الوحداوي رسميًّا خلفًا للتشيلي جوزيه لويس سييرا، المُقال من منصبه بسبب تراجع النتائج.

والمواجهة هي الأخيرة للمصري محمود عباس على رأس الجهاز الفني للوحدة بعد أن قاده بشكلٍ مؤقتٍ منذ الجولة الثامنة من الدوري إثر إقالة سييرا.

واهتزَّت شباك «الفرسان» بهدفٍ مبكرٍ، سجله خالد كعبي بعد مرور ست دقائقَ على انطلاق اللقاء، لكنَّ الوحدة استعاد توازنه سريعًا، وعادلَ النتيجة عبر سالم المقعدي في الدقيقة 25، ثم أضاف هدفين عن طريق الجامبي جاي ديمبيلي، والسنغالي فيوكس أبلاي «57 و63».

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، أهدر البرازيلي باولو ريكاردو، لاعب العروبة، فرصة تقليص الفارق حيث سدَّد ركلة جزاءٍ، تصدَّى لها عبد الله العويشير، حارس مرمى الوحدة.

وعوَّض الوحدة بهذا الفوز تعثره بالتعادل والخسارة في آخر جولتين، ورفع رصيده إلى تسع نقاطٍ، صعد بها إلى المركز الـ 15.

في المقابل، تجمَّد رصيد الأنوار عند عشر نقاطٍ في المركز الـ 13 بعد أن تلقَّى الخسارة الخامسة في النسخة الجارية من الدوري.