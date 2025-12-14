مربط عذبة يستحوذ على ميداليات «جمال الخيل»

اختتم العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي استمر خمسة أيام في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض، وشهدت البطولة مشاركة قياسية بلغت 844 جوادًا.

وفي بطولة الأفراس، حققت الفرس «نوف عذبة»، إنتاج مربط عذبة والعائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، برونزية بطولة الأفراس.

كما حققت الجياد المنتجة من مربط عذبة خلال منافسات بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ عددًا من الميداليات، والعائدة جميعها إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود.

إذ نال الفحل «خريسان عذبة» بطولة الفحول والميدالية الذهبية، كما نال الفحل «بلسم عذبة» فضية الفحول.

وفي بطولة المهرات «عمر عام»، نالت المهرة «إشعاع عذبة» بطولة المهرات والميدالية الذهبية، فيما حقق المهر «ماضي عذبة» فضية الأمهار لعمر عام في أول مشاركة له.

وفي بطولة المهرات أعمار عامين وثلاثة أعوام، حققت المهرة «زينة عذبة» برونزية البطولة، كما حقق المهر «أبان عذبة» بطولة الأمهار عمر عامين وثلاثة أعوام والميدالية الذهبية.

وفي بطولة الأفراس، حققت الفرس «منارة عذبة» الميدالية الفضية، ونالت الفرس «إشراق عذبة» الميدالية البرونزية.