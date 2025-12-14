سنحقق الفوز اليوم

ـ يخوض منتخبنا السعودي الأول اليوم مباراة مهمة في نصف نهائي كأس العرب أمام الأردن الذي يعتبر أفضل منتخب آسيوي في السنوات الأخيرة، والذي يعيش فترته الذهبية الكروية.



ـ نخوض هذه المباراة و المنتخب الأردني يفتقد لعناصر مؤثرة جدًا كيزن النعيمات وموسى التعمري وهما بلا شك عناصر ثقيلة فنيًا، لكن هل يعتقد البعض أن الأردن ستستسلم لهذا النقص؟!

مؤكد لا، فالبدلاء يريدون إثبات الوجود والمجموعة ككل تريد الإثبات بأنها قادرة على الحضور مهما كانت الأسماء الغائبة مؤثرة وهذا سيجعل مهمة المنتخب السعودي تزداد صعوبة خاصة أن هذا اللقاء يشكل نهائيًا مبكرًا وأعتقد أن متذوقي كرة القدم تمنوا أن هذه المواجهة تكون في النهائي لا في نصف النهائي.



ـ يتفوق علينا المنتخب الأردني الشقيق في البنية الجسمانية لكننا نتفوق عليه في المهارة التي رجحت كفتنا أمام منتخب فلسطين الشقيق وربما تكون من أهم العوامل التي تعطي منتخبنا أفضلية لكسب المباراة حتى ومن يواجهنا منتخب الأردن الذي يعتبر من أفضل المنتخبات العربية في آسيا.



ـ لن أقلق من الحضور الجماهيري فالجمهور السعودي في الموعد كما هي عادته ولن أقلق من هيرفي رينارد لأنه يعرف كيف يدخل المباراة ويعرف كيف يتعامل نفسيًا مع اللاعبين لكنني قلق من منتخبنا نفسه !!



ـ شخصيًا لن أكون طماعًا، فقط أريد كل لاعب يقدم لي 60% من مستواه و بعد توفيق الله سأضمن الانتصار بإذن الله وعلى وجه الخصوص سالم الدوسري وفراس البريكان ونواف بوشل، أما نواف العقيدي وحسان تمبكتي فمستوياتهما ثابتة ما شاء الله.



ـ وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لم يقصروا مع منتخبنا ووفروا له كل الإمكانيات ليقدموا أفضل ما لديهم ولهذا نستحق أن نصل إلى نهائي البطولة التي هي هدفنا جميعًا ولهذا أنا واثق بأن كل لاعب سيقدم كل ما لديه لتحقيق الفوز ولكن من باب التذكير نقول لهم إننا منذ سنوات طويلة لم نحقق بطولة على صعيد المنتخب السعودي ونحن نستحق الفرحة.



ـ اليوم هو يوم الأخضر رغم صعوبة المنافس وأحلامه التي يعيشها في فترته الذهبية وهذا تحدٍ بحد ذاته لنا كوننا نلعب مع أهم المرشحين لتحقيق البطولة.



ـ سنحتفل اليوم

أنا واثق من ذلك بإذن الله

واثق فيما سيقدمه نواف العقيدي وثنائي قلب الدفاع الأحمد وحسان وواثق في مجرشي وبوشل وثقتي لا تهتز في كنو والخيبري وناصر وأمامهم سالم وأبو الشامات وفراس البريكان وغيرهم من اللاعبين كهوساوي والعمري والعبود والحمدان.



ـ سنحقق الفوز اليوم.