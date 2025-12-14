محامي شيرين يكشف لـ«الرياضية» عن ثروتها وأزمتها واعتزالها

أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله من أنها ممنوعة من رؤية ابنتيها، وقال لـ«الرياضية»: «هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، فشيرين موجودة حاليًا بمنزلها في القاهرة والبنتان معها».

ووصف محامي شيرين العلاقة بينها وطليقها، والد ابنتيها، محمد مصطفى الموزع الموسيقي، بالجيدة، مؤكدًا أنه لا وجود لأي خلافات على الاطلاق، ويتبادلان الزيارات في جو عائلي هادئ وطبيعي.

وشدد قنطوش على أن لا صحة حول ما يتردد عن إفلاسها، وقال: «أوضاعها المادية ممتازة، ولديها ثروة عقارية ضخمة، وحساباتها المصرفية منتظمة، فمن أين تأتي هذه الأخبار التي لا تمت للحقيقة بصلة».

وحول ما أثير عن اعتزالها، قال: «شيرين تعمل حاليًا على تسجيل أعمال جديدة، سيتم طرحها مع بداية العام الجديد، وهي يوميًا في جلسات عمل مع عدد من المؤلفين والملحنين.. متسائلًا فمن أين جاءت فكرة الاعتزال هذه؟».

وعن رفض الطعن بالتزوير، وهي القضية التي خسرتها شيرين أخيرًا، أضاف: «العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة للفنانة شيرين به، لا من قريب ولا من بعيد، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس لها، ولم تكن أبدًا طرفًا في العقد، وقد تبين أن التوقيع خاص بشقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسميًا».