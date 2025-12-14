8 أهداف سعودية في نصف نهائي العرب

أحرز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هدفين في كل ظهورٍ له ضمن نصف نهائي كأس العرب، باستثناء نسخة 2012 التي استضافها.

ومشاركة «الأخضر» الحالية في البطولة، هي السابعة له بعدما وصل خمس مراتٍ إلى دور الأربعة، وغادر من مرحلة المجموعات خلال النسخة الماضية، 2021.

وسجَّل له صالح النعيمة، ومحمد عبد الجواد عندما خسِر 2ـ3 من العراق، ضمن نصف نهائي نسخة 1985 في الطائف.

وكسِب المنتخبُ نظيره الكويتي 2ـ0 في الدور ذاته من نسخة 1992 في سوريا، وأحرز الهدفين خالد مسعد، وسامي الجابر.

ومن أمام المنافس ذاته، عبَر إلى نهائي 1998 في قطر بعدما فاز 2ـ1 بهدفين ليوسف الثنيان، وخالد التيماوي. ورفع السعوديون لقب تلك النسخة، وحافظوا عليه، عام 2002 في الكويت عندما هزموا المغرب، 2ـ0 لحساب دور الأربعة، بهدفين لعبد الله الواكد وطلال المشعل، قبل حسم النهائي بهدف محمد نور الذهبي، 1ـ0، أمام البحرين.

وغابت أهداف المنتخب عن نصف نهائي نسخة 2012 في جدة والطائف بعدما خسِر فيه 0ـ2 من نظيره الليبي.

وقبل أربعة أعوامٍ، جرت النسخة الماضية في قطر، مستضيفة البطولة حاليًّا، وشارك «الأخضر» بصفٍ ثانٍ من اللاعبين، ومدربٍ مؤقتٍ مكلَّفٍ، هو الفرنسي لوران بونادي، وغادر المنافسات من مرحلة المجموعات.

ووصلت كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى نصف النهائي، الذي يجمعها بالأردن، الإثنين، على ملعب «البيت»، بعد إحراز سبعة أهدافٍ خلال أربع مواجهاتٍ، واستقبال أربعةٍ.