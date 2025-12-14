«تجريبية» تجمع الفتح والنصر في الرياض

يخوض فريق الفتح الأول لكرة القدم مواجهةً تجريبيةً أمام نظيره النصر في الرياض، الأربعاء، ضمن برنامج الاستعدادات خلال فترة التوقف، حسبما أعلنه النادي الأحسائي، الأحد.

ومواجهة النصر ستكون التجريبية الثالثة للفريق الفتحاوي بعد أن فاز على التضامن الكويتي 1ـ0، وخسر أمام الاتفاق 2ـ3 في فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025 الجارية في قطر.

ميدانيًّا، ركَّز البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، على تنفيذ تمارينَ فنيةٍ وتكتيكيةٍ متنوِّعةٍ، الأحد، تضمَّنت تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لإجراء تدريباتٍ على ثلثي مساحة الملعب بهدف رفع الجاهزية الفنية، وتعزيز الانسجام بين العناصر.

وعاود الفريق الأحسائي تدريباته بعد أن تمتَّع اللاعبون براحةٍ لمدة يومٍ واحدٍ عقب فراغهم من مباراة الاتفاق التجريبية.

ويتأهب الفتح لمواجهة الأهلي بعد العودة من التوقف، 26 ديسمبر الجاري، على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

ويحتل «النموذجي» المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد خمس نقاطٍ من انتصارٍ وتعادلين مقابل ست هزائم خلال تسع جولاتٍ.