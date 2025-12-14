الهلال ينهي عقد مدرب السيدات

أنهى نادي الهلال عقد الإسباني خوسيه هيريرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالتراضي حسبما كشف عنه، الأحد.

وأوضح النادي العاصمي عبر الحساب الرسمي لفريق السيدات في منصة «إكس» أنه اتفق مع هيريرا على إنهاء العقد بالتراضي، متمنيًا له التوفيق في مشواره المقبل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان هيريرا، البالغ من العمر 35 عامًا، قد تولى الدفة الفنية للأزرق في يونيو 2024 بموجب عقد ينتهي في يونيو 2026 قادمًا من فريق تينيريفي للسيدات، الذي حقق معه الإنجاز الأهم في مسيرته، والمتمثل في قيادته إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني عام 2020.

وفي الموسم الأول للمدرب الإسباني مع الهلال، خرج الهلال خالي الوفاض دون أن يتمكن من تحقيق أي بطولة، إذ حل سادسًا في ترتيب الدوري الممتاز، كما ودع من ربع نهائي كأس الاتحاد، أما في الموسم الجاري، فإن الأزرق يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر المتصدر بعد ختام منافسات الجولة السابعة.

وبخلاف الدوري الممتاز، ينافس الفريق الهلالي في بطولتي كأس الاتحاد وتحدي الشتاء، إذ وصل في الأولى ربع النهائي، وبلغ في الثانية الدور نصف النهائي.