إدوارد يعيد لانس إلى الصدارة

استعاد فريق لانس الأول لكرة القدم صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي عقب فوزه 2ـ0 على ضيفه نيس، الأحد، في مباراةٍ تابعها سعود عبد الحميد من مقاعد البدلاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16.

وعلى ملعب «فيليكس بولايرت»، سجل أودسون إدوارد، لاعب لانس، هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 15 و57 على الترتيب.

وواصل لانس انتفاضته في البطولة بعد أن حقق انتصاره السادس على التوالي، إذ لم يعرف سوى طعم الانتصار فيها منذ خسارته 0ـ2 أمام ميتز، 29 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تغلَّب لانس على لوريان، وموناكو، وستراسبورج، وأنجيه، ونانت، ليرفع رصيده إلى 37 نقطةً، متفوقًا بفارق نقطةٍ على أقرب ملاحقيه باريس سان جيرمان «حامل اللقب»، علمًا أن هذا فوزه الـ 12 في البطولة الموسم الجاري مقابل تعادلٍ وحيدٍ، وثلاث هزائم.

في المقابل، جاءت الخسارة لتزيد من حالة الانهيار التي يعاني منها نيس، الذي خسر جميع مبارياته التسع التي لعبها على الصعيدين المحلي والقاري.