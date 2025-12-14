«جزائية» تنقذ بايرن.. ودورتموند يفرط في «الثاني»

أنقذ الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، «البافاري» من الخسارة الأولى في الدوري الألماني الموسم الجاري، عندما ترجم ركلة جزاء إلى هدف التعادل 2-2 قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة ضد ضيفه ماينتس صاحب المركز الأخير الأحد في الجولة الـ 14، والتي شهدت أيضًا تعادل بوروسيا دورتموند وفرايبورج 1-1.

وكان ماينتس في طريقه إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل وإلحاق الخسارة الأولى ببايرن ميونيخ في البوندسليجا والثانية في مختلف المسابقات بعد خسارته أمام أرسنال الإنجليزي 1-3 في دوري أبطال أوروبا، عندما قلب تخلفه إلى تقدم 2-1 حتى الدقيقة 87 حيث أدرك كاين التعادل من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه.

وفشل النادي البافاري الذي تفادى الخسارة الأولى في الدوري منذ مارس الماضي، في استغلال خسارة مطارده المباشر لايبزيج أمام أونيون برلين 1-3 الجمعة الماضي في افتتاح المرحلة، واكتفى بنقطة واحدة وسع بها الفارق إلى تسع نقاط بينهما بعدما كان مرشحًا إلى رفعه إلى 11 نقطة.

واستهل بايرن ميونيخ المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما افتتح التسجيل عبر لاعب وسطه الواعد لينارت كارل إثر تمريرة من سيرج جنابري عند الدقيقة 29، لكن ماينتس، أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الأول عبر البولندي كاسبر بودتولسكي برأسية إثر ركلة حرة انبرى لها الدنماركي ويليام بوفيج بذكاء.

ومنح لاعب الوسط الدولي الكوري الجنوبي جاي-سونج لي التقدم لماينتس 67. قبل أن يتمكن قائد إنجلترا من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة.

وفي مباراة ثانية أهدر بوروسيا دورتموند فرصة الصعود إلى المركز الثاني بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورج 1-1 عقب طرد لاعب وسطه الإنجليزي جوب بيلينجهام، شقيق جود نجم ريال مدريد الإسباني.

ومنح المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني التقدم لبوروسيا دورتموند عند الدقيقة 31، لكن فريقه تلقى ضربة موجعة بطرد بيلينجهام مطلع الشوط الثاني، فاستغل أصحاب الأرض النقص العددي وأدركوا التعادل عبر لوكاس هويلر بتسديدة أكروباتية 75.

وهذا التعادل الخامس لبوروسيا دورتموند الموسم الجاري، فبقي ثالثًا برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيج.