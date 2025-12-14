بعد 779 يوما.. القادسية يقيل جونزاليس

أعلن نادي القادسية، الأحد، رسميًا عن إنهاء العلاقة مع الإسباني ميتشيل جونزاليس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مسيرة امتدت 779 يومًا بدأت من دوري دوري يلو لأندية الدرجة وصولًا إلى دوري روشن السعودي.

وتأتي إقالة المدرب الإسباني تأكيدًا لما أشار إليه حساب «الرياضية ـ عاجل» قبل نحو ساعتين من القرار، حينما كشف نقلًا عن مصادر خاصة عن أن نادي القادسية يتجه إلى إقالة الإسباني ميتشيل جونزاليس مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وتولى جونزاليس «62 عامًا» تدريب الفريق القدساوي في 27 أكتوبر 2023 بموجب عقد تم تمديده في فبراير الماضي حتى 30 يونيو 2027.

وقاد المدرب الإسباني الفريق الشرقي للصعود إلى دوري روشن موسم 2023-2023 بعد تحقيقه لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وفي موسمه الأول مع الكبار حقق الفريق تحت إشرافه المركز الرابع في الدوري، كما حقق وصافة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي الموسم الجاري يحتل الفريق المركز الخامس بعد مرور 9 جولات من الدوري، لكن مسيرته في بطولة كأس الملك توقفت في دور ربع النهائي، كما خرج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي مشواره الذي استمر عامين وشهرًا و17 يومًا، أشرف جونزاليس على الفريق القدساوي في 78 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق 48 انتصارًا و12 تعادلًا، فيما خسر 18 مرة.

وأوضح النادي الشرقي في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أنه توصل إلى اتفاق على إنهاء العلاقة مع ميتشيل جونزاليس مدرب الفريق الأول، مشيرًا إلى أن القرار يأتي عقب عملية مراجعة مخططة قادتها الإدارة التنفيذية للنادي ومجلس الإدارة، وركّزت على ضمان استمرار تطور الفريق بما يتماشى مع طموحات النادي طويلة المدى وأهدافه الاستراتيجية الأوسع.

ونوه البيان بجهود المدرب الإسباني وطاقمه المساعد واحترافيتهم وتفانيهم وإسهاماتهم القيمة طوال فترة عملهم مع النادي، مضيفًا أن ميتشيل سيظل دائمًا جزءًا من عائلة القادسية، وسيتذكر جميع المنتمين للنادي بكل فخر تحقيق العودة إلى دوري روشن السعودي، إلى جانب الوصول إلى نهائي كأس الملك. ويتمنى النادي له دوام التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة من مسيرته المهنية.

واختتم البيان: «يعمل النادي حاليًا بوتيرة متسارعة على تعيين مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم وضمان انتقال سلس. وسيتم الإعلان عن التحديثات الإضافية في القريب العاجل».