تنطلق الأربعاء.. 2.1 مليون دولار جوائز «الجيل القادم»

تنطلق نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، الأربعاء المقبل وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وبإشرافٍ من وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، بجوائز تبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي.

وسحبت قرعة البطولة، الأحد، في الصالة المغلقة بإشراف محمد السراح، رئيس الاتحاد السعودي للتنس، وتكونت من مجموعتين، حيث يمثّل المجموعة الأولى «الزرقاء» كلٌّ من الأمريكي ليرنر تيين، والإسباني مارتن لاندالوسي، ومواطنه رافاييل جودار، والنرويجي نيكولاي بودكوف كيير، فيما تتكون المجموعة الثانية «الحمراء» من البلجيكي ألكسندر بلوكس، والكرواتي دينو بريزميتش، إضافةً إلى الأمريكي نيشيش باسافاريدي، والألماني جاستن إنجل.

وتلعب نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس بنظام الدوري، إذ يتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويتحدد طرفا النهائي بمواجهتين، تجمع كل واحدة منهما متصدر كل مجموعة بوصيف المجموعة الأخرى.