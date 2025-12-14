قبل الأردن.. رينارد يخفي الأخضر

أخفى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التشكيل الذي سيعتمده عند ملاقاة نظيره الأردني، الإثنين، ضمن نصف نهائي كأس العرب، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المدرب قرَّر أن يبلغ اللاعبين بالتشكيل الذي سيخوض المواجهة خلال الاجتماع الفني الذي يسبق الموقعة العربية.

وجرَّب الفرنسي في الحصة التدريبية، الأحد، عددًا من الخطط التكتيكية التي من المقرَّر أن يخوض بإحداها اللقاء دون تغييرات كبيرة على الجانب الهجومي، حسبَ المصادر.

وأدى اللاعبون، على أحد ملاعب التدريب في مركز «أسباير» الرياضي، تدريبًا تحت إشراف رينارد، بدأ بتمارين المربعات، وانتقل إلى استحواذ الكرة، ثم مناورة على نصف مساحة الملعب، واختُتِم بتمرين على الكرات الثابتة.

ووصل المنتخب السعودي إلى دور الأربعة إثر فوزه 2ـ1 على فلسطين، الخميس، فيما تأهل الأردنيون، الجمعة، بفضل هدفٍ دون ردٍّ أمام العراق.

وبدأ «الصقور الخُضر» مشوارهم ضمن البطولة بالتغلُّب 2ـ1 على عُمان في المجموعة الثانية، ثم فازوا 3ـ1 على جزر القمر، وخسِروا تاليًا 0ـ1 من المغرب، الذي تصدَّر المجموعة، فيما حلَّت كتيبة رينارد في المركز الثاني، وواجهت منتخب فلسطين، متصدر المجموعة الأولى، وكسِبته على ملعب «لوسيل».