تحدي الشتاء.. الأهلي والاتحاد أمام الهلال والنصر

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم السيدات، ونظيرة الاتحاد، إلى نصف نهائي بطولة تحدي الشتاء، بعد أن كسب الأول فريق العلا 3-2، وفوز الثاني على نيوم 6-1، الأحد، في ختام منافسات المجموعة الثانية، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتساوى الفريقان الجداويان في النقاط برصيد 6 نقاط، لكن الأهلي تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن جاره صاحب المركز الثاني، وبذلك يلتقي الأهلي مع الهلال ثاني المجموعة الأولى ويواجه الاتحاد نظيره النصر متصدر المجوعة الأولى.

في المباراة الأولى، تقدم العلا بهدف السبق عن طريق صفاء قدور، ورد الأهلي بهدفين سجلتهما الكنغولية نعومي كابا كابا، وفي الشوط الثاني نجح العلا في تعديل النتيجة عبر نورس الخالدي، لكن الفريق الجداوي خطف الانتصار مستفيدًا من هدف عكسي في الدقائق الأخيرة.

وفي المواجهة الثانية، اكتسح الاتحاد ضيفه نيوم بسداسية منها واحد عكسي والبقية حملت توقيع البرازيلية لاتيسيا نونيز، والنيجيرية فرانسيسكا أورديجا والجزائرية لينا بوساحة «هاتريك» مقابل هدف لأريج العنزي لاعبة الضيوف.