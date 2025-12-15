3 انتصارات.. تجربة رينارد مع نصف النهائي

يبحث الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن استعادة تفوقه في مباريات نصف النهائي، عندما يواجه الأردن الإثنين، ضمن كأس العرب ـ «فيفا» 2025 الجارية في قطر.

وخاض رينارد تحدي نصف النهائي أربع مراتٍ في مسيرته التدريبية، التي بدأت عام 2004، كسِب ثلاثًا وخسِر واحدة، ويُمنِّي النفس، أمام الأردنيين، بتأهل رابع إلى مباراةٍ نهائية.

وقاد الفرنسي المنتخب إلى نصف نهائي نسختي كأس الخليج العربي 2019 و2024. وفي الأولى، فاز على قطر، 1ـ0، بهدف للمهاجم عبد الله الحمدان وصعد إلى المباراة النهائية، التي كسِبها البحرين 1-0. وفي 30 ديسمبر من العام الماضي، خسِر «الأخضر» 1ـ2 من عمان، لحساب دور الأربعة من «خليجي 26».

وتُوِّج رينارد بكأس أمم إفريقيا 2012 و2015، مع زامبيا ثم كوت ديفوار.

وتحت قيادته، كسِب الزامبيون غانا 1ـ0 ضمن دور الأربعة، وهزم الإيفواريون الكونجو الديمقراطية 3-1 في المرحلة ذاتها من النسخة بعد التالية.

وعاد الفرنسي، أواخر أكتوبر من العام الماضي، إلى تدريب «الأخضر»، بعد فترة أولى من 2019 إلى 2023 شهِدت التأهل إلى كأس العالم 2022.

وبعد عامٍ من عودته، قاد المنتخب مجددًا إلى حجز بطاقة الحضور على صعيد المونديال.