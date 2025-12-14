خيمي: الفوز على الأنوار لا يستحق الإفراط

دعا حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة، إلى عدم الإفراط في الفرحة بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على الأنوار 3-1 ضمن الجولة الـ 11 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى والتي جرت بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، محذرًا من صعوبة مهمة الفريق من أجل إعادته إلى وضعه الطبيعي.

وقال لـ «الرياضية» خيمي: «بعد الفوز بالثلاث نقاط والذي تحقق بعد ضغط كبير علينا، وهذا هو حال الوحدة في الدرجة الأولى، والفرح طبيعي لكن المبالغة في الفرحة خطأ، لأن الفوز أمر طبيعي وسنستمر في الانتصارات لنعيد الوحدة إلى وضعه الطبيعي بفضل دعم وجهود الجماهير الوحداوية العظيمة لأن الأمور صعبة للغاية».

وأضاف: «جمعتني بالمدرب الجديد روسمير عدة اتصالات ثم جلست معه، وأنتظر منه تنظيم الفريق بخبراته الكبيرة، مع تقديم كل الشكر للكابتن محمود عباس مدرب الفريق».

وتابع: «نعاني من مشاكل كثيرة وضغوط أكثر وأبرزها مشكلة الكفاءة، فكما نحتاج إلى لاعبين جدد فيقابلها الاستغناء عن لاعبين والمبالغ كبيرة للغاية، ورغم ذلك أشكر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على وقفته مع الوحدة وبقية الأندية السعودية، وكذلك عبد العزيز المسعد وابتهال الساير التي لم تنقطع اتصالاتها يوميًا لمساعدة الوحدة».